Стюардесса рассказала о главных трудностях своей профессии

Москва, 23 сентября. Бывшая стюардесса одной из российских авиакомпаний Анастасия Воронкова поделилась историей о главных трудностях своей профессии. Ее история была опубликована на сайте издания Ura.ru.

По ее словам, главные сложности подстерегают не во время прохождения комиссии и поступлении на обучение, а на этапе подготовке к полетам. Она рассказала, что стюардессы должны сдать экзамены по нескольким предметам, включая медицину, аварийно-спасательную подготовку, английский язык с авиационным уклоном, а также правовую подготовку и перевозку опасных грузов.

Как рассказала Воронкова, некоторые ученики сдают экзамены не с первого раза. Одним из самых сложных она назвала аварийно-спасательную подготовку, в рамках курса которой изучаются основы выживания и посадку на воду и сушу.

«Бортпроводник должен уметь все и быть готовым к любой ситуации, которая может случиться в небе», — рассказала Воронкова.

По словам бывшей стюардессы, в рамках подготовки к работе ее учили даже принимать роды.

Ранее ФАН рассказывал, какое место в самолете самое грязное. По словам стюардесс, это карманы впереди стоящего кресла. В них оказываются грязные салфетки, огрызки от яблок, носки и даже нижнее белье. Пассажиры, которые догадываются прятать в карманы такие вещи, тоже вызывают не самые приятные эмоции у бортпроводников. Что касается пассажиров, то их больше всего раздражают в аэропортах люди, которые пытаются пролезть без очереди или кладут свои сумки на свободные кресла в зале ожидания.