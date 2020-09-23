Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19

Москва, 23 сентября. Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев скончался от коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости сообщил его коллега Сергей Гаврилов.

«Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет», — сказал Гаврилов.

По словам депутата, Агаев был очень оптимистичным, душевным и гостеприимным человеком.

Парламентарий проходил лечение в одной из московских больниц, а последние дни находился в коме. О его смерти коллегам сообщили приблизительно в семь часов вечера, 23 сентября. Мужчины не стало в возрасте 67 лет.