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Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19

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Депутат Госдумы от КПРФ умер от коронавирусной инфекции

Москва, 23 сентября. Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев скончался от коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости сообщил его коллега Сергей Гаврилов.

«Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет», — сказал Гаврилов.  

По словам депутата, Агаев был очень оптимистичным, душевным и гостеприимным человеком.

Парламентарий проходил лечение в одной из московских больниц, а последние дни находился в коме. О его смерти коллегам сообщили приблизительно в семь часов вечера, 23 сентября. Мужчины не стало в возрасте 67 лет. 

Источник: РИА Новости
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