Дипломаты РФ и Великобритании обсудили Белоруссию и инцидент с Навальным

Москва, 23 сентября. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов провел телефонные переговоры с министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортоном, в ходе которых обсуждалась текущая ситуация в Белоруссии и инцидент с Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

В ходе переговоров Титов заявил о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы в Белоруссии, а также призвал британскую сторону отказаться от попыток навязывания односторонних посреднических услуг. Также дипломаты обсудили инцидент с Навальным.

«В ответ на вопрос о якобы имевшем место отравлении Навального отмечено, что российские специалисты и компетентные органы готовы к плотному взаимодействию с германской стороной в рамках правовой помощи, от чего Берлин уклоняется», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты обсудили отношения РФ и Великобритании. Титов указал на недопустимость враждебной риторики в адрес РФ со стороны британских официальных лиц. Кроме того, российская сторона призвала Лондон предпринять конкретные шаги для формирования позитивной повестки в отношениях между РФ и Великобританией.