В МГИМО анонсировали презентацию Африканского клуба

Москва, 24 сентября. Научное студенческое общество Московского государственного института международных отношений (МГИМО) анонсирует презентацию Африканского клуба, намеченную на 26 сентября.

Презентация, которая пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom, расскажет о целях и направлении работы клуба, обрисует его историю и достижения за 6 лет существования.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Единственным условием является заполнение специальной формы, после чего на электронную почту участника придет ссылка для подключения к трансляции.

Африканский клуб основан 14 декабря 2014 года, чтобы укреплять отношения между африканскими странами и Россией, способствовать формированию позитивного образа нашей страны в Африке, и бороться с мифами о Черном континенте.

В рамках своей деятельности Африканский клуб сотрудничал с посольствами Алжира, Анголы, Бенина, Египта, Ливии, Маврикия, Мавритании, Мозамбика, Намибии, Руанды, Судана, Эфиопии, ЮАР. Партнерами клуба выступали различные государственные объединения и независимые организации.