Эксперты озвучили несколько вариантов решения «водной проблемы» крымчан



Почему водная блокада Крыма осталась незамеченной мировым сообществом, и каким образом проблему можно решить – эти вопросы эксперты обсудили в ходе онлайн-конференции организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Украина продолжает наказывать крымчан за сделанный ими выбор на референдуме 2014 года. В начале весны произошел очередной недружественный акт со стороны украинских властей, была прекращена подача питьевой воды по Северо-Крымскому каналу жителям полуострова. Мировое сообщество не заметило действий Украины. Россия была вынуждена в сжатые сроки искать альтернативные способы обеспечения крымчан водой. На данный момент проблема частично решена за счет водопровода из Тайганского до Симферопольского водохранилища и подвоза питьевой воды в населенные пункты. Но всем понятно, что этого недостаточно и необходима комплексная программа по обеспечению полуострова водой.

Почему мир не заметил оставленных без воды крымчан?

Если обсуждать прекращение подачи воды жителям Крыма с точки зрения реакции мировой общественности, то лишение людей права получать питьевую воду осталось не замеченным. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов объяснил отсутствие критики по этому вопросу в адрес Украины тем, что Россия в современной международной ситуации выступает не в роли ребенка. В отличие от Украины ее всячески хотят обидеть или наказать.

По мнению адвоката, правозащитника, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимира Новицкого действия Украины неправомерны.

«Перекрытие водной артерии, снабжающей население целого полуострова — это правовой беспредел. Украина считает, что это их территория, лишая людей на нормальное водообеспечение. Это нарушение международных норм. Должна быть активная реакция международных правозащитных организаций», — возмутился правозащитник.

По словам Новицкого правозащитные организации молчат потому, что нет достаточного информационного сопровождения, которое показало бы актуальность проблемы. В международном информационном пространстве нет публикаций жителей Крыма, нет никаких сообщений в СМИ о негативе. Нет должного информационного фона. Но правозащитник считает, что и сами крымчане не должны бездействовать, им необходимо обратиться в международные суды с исками к правительству Украины, в том числе в ЕСПЧ.

Где найти пути решения проблемы?

Политический аналитик Анатолий Вассерман отметил, что решить проблему произвола со стороны Украины будет достаточно трудно, поскольку нынешняя киевская власть находится под прикрытием целого ряда западноевропейских и североамериканских политиков, России придется разбираться с этим самостоятельно. Аналитик высказал идею проложить водовод из устья реки Кубань, что на его взгляд является оптимальным вариантом.

В ходе эфира прозвучала и версия с опреснением воды, ее предложил руководитель лаборатории глубокой очистки воды, доктор технических наук Александр Смирнов, справедливо отметив, что это не самый дешевый вариант.

«У нас накоплен многолетний опыт опреснения. Получение пресной воды из цельной воды и приготовление из нее воды, которая годится для пользования человеком, процедура очень недешевая. Надо смотреть по затратам», — уточнил специалист.

Помимо прочего, по его мнению, необходимо пересмотреть подход к потреблению воды в целом.

«Мы привыкли, что у нас в России вода в избытке. Однако мир устроен по-другому, и многие страны тщательно используют воду, многократно, — обратил внимание специалист. — За те годы, которые прошли, в России не было такого прогресса в области воды. В ситуации с Крымом есть несколько выходов и один из них — рациональное использование этого ресурса».

Должна ли Россия в ответ перекрыть Днепр?

В ходе обсуждения «водной проблемы» Крыма участники эфира не могли не вспомнить августовское заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который пригрозил Киеву ответным перекрытием Днепра. На вопрос стоит ли действительно рассматривать такое предложение, как ответный шаг на водную диверсию со стороны Украины, спикеры ответили единодушным отказом. Политический аналитик Анатолий Вассерман высказался достаточно однозначно, сравнив подобные действия с терроризмом.

«Мы же не террористы. Соответственно, для нас любые действия, затрагивающие мирное население, невозможны. Этим мы и отличаемся от тех, кто сейчас сидит в Киеве,— заявил участник эфира.

Схожее с высказыванием Вассермана мнение озвучил и правозащитник Владимир Новицкий. По его словам, недопустимо использовать в ответ на противоправное действие тот же метод, если мы не хотим встать на уровень украинских властей. Россия не может себе этого позволить, поскольку такое действие пошатнет не только принципы гуманизма, но и нарушит международные нормы, в частности международную Конвенцию о водоснабжении.