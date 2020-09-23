Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов из Болгарии

Москва, 23 сентября. Москва оставляет за собой право на принятие ответных «зеркальных» мер после высылки дипломатов из Болгарии, говорится в заявлении посольства РФ в Болгарии, опубликованном на официальной странице в Facebook.

В диппредставительстве сообщили, что в среду советник-посланник российского посольства в Софии был приглашен в МИД Болгарии, где ему вручили вербальную ноту об объявлении сотрудников Торгового представительства «personaе non grataе».

«Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — подчеркивается в заявлении.

В диппредставительстве выразили сожаление тем фактом, что высылка дипломатов «не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений».

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных «зеркальных» мер», — резюмировали в посольстве.

Ранее в среду стало известно, что Болгария обвинила двух российских дипломатов в разведывательной деятельности и шпионаже на территории страны. Прокуратура страны заявила, что якобы с 2016 года они проводили разведку и искали информацию о планах модернизации болгарской армии, чтобы потом передать эти сведения Москве, передавал RT.