Сексолог предположил, что Тарзан «опростоволосился» в постели с Королевой

Москва, 23 сентября. Сексолог Керим Костоев считает, что кризис в отношениях Сергея Глушко и певицы Наташи Королевой может быть связан с неким «конфузом» в постели. Вероятно, Глушко «опростоволосился» перед супругой, пишет издание NewInform.

Неверность мужчины после 50 лет может объясняться по-разному. С одной стороны, на мужчин возраста Тарзана (сценический псевдоним Глушко) накатывает «вторая волна романтизма». И в этот момент их тянет к молодым девушкам, у которых и первая-то волна еще не закончилась.

С другой стороны, Тарзан может искать приключений на стороне из-за того, что ему уже все надоело.

«Может, он боится, что с Королевой он не сможет», — предположил Костоев.

Сексолог считает, что в интимных вопросах всегда много вариантов. Некоторым звездам и не нужны причины, чтобы заводить интрижки.

Ранее Наташа Королева показала поклонникам, как справляется со стрессом. Певица считает, что можно заесть переживания сладостями, немного выпить, посидеть с подружками и поболтать о жизни.

Певица Наталья Штурм показала архивное фото с молодым Тарзаном, заявив, что у него много «скелетов в шкафу».