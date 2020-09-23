Поклонники считают, что Пугачева в браке с Галкиным стала выглядеть моложе

Москва, 23 сентября. Известный пародист и телеведущий Максим Галкин выложил в Сеть новое видео со своей супругой Аллой Пугачевой. Соответствующий пост муж примадонны российской эстрады опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На видео певица едет в личном авто и улыбается на камеру. В салоне в это время играет песня исполнительницы Enigma «Love Devotion, Feeling Emotion». Видео уже собрало почти 800 тысяч просмотров.

Поклонники восхитились тем, насколько расслабленной и счастливой выглядит певица.

«Женщина радуется жизни, живет в замке с молодым мужем. Воспитывает детей. Любима мужем. Вот оно — счастье», — написал пользователь my0wnboss.

«Наша примадонна», «Шедевральная женщина», «Невероятная», «Улыбайтесь почаще. Когда вы улыбаетесь, становится светлее, теплее и добрее», — написали восторженные фанаты.

Многие из них заметили, что 71-летняя Пугачева в браке с Галкиным стала выглядеть моложе и счастливее.

Ранее Максим Галкин прогулялся в белом халате вокруг своего замка в подмосковной деревне Грязь. Он показал, как продвигается благоустройство их огромного сада. На этот раз Галкин и Пугачева решили создать сеть каменных дорожек и лестниц для прогулок.

Недавно российский шоумен также показал подписчикам стройные ноги своей жены. На видео примадонна позирует супругу во время прогулки, кокетливо облокотившись на одну из колонн их замка.