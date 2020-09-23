Закон о реновации в России может быть принят до конца года

Москва, 23 сентября. Закон о «всероссийской реновации» может быть принят до конца 2020 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме «Дни лидеров муниципального управления» в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что правительство всесторонне поддерживает законопроект о российской реновации и будет участвовать в его доработке. Данная инициатива, как объяснил премьер, направлена на создание механизмов обновления городских территорий. Также в рамках реновации жителей из старого и аварийного жилья переселяют в другие квартиры по региональным или муниципальным программам.

Глава Кабмина подчеркнул, что документ планируется подготовить до конца текущего года.

«И важно, чтобы в нем была четко прописана возможность участия местных жителей, чтобы их мнение обязательно учитывалось при принятии решений о дальнейшем развитии их муниципалитета. В частности, о включении их домов в программы расселения жилья», — указал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в его рамках жилищный кодекс дает право субъектам утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учетом мнения граждан. Программа реновации уже действует в Москве с 2017 года. Изначально в список реконструкций столицы входили более 200 площадок, затем список расширили до 242 участков. В октябре 2019 года законопроект о реновации жилья внесло на рассмотрение Госдумы Заксобрание Петербурга.