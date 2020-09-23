Зеленский заявил, что ждет от России ключевых шагов для мира в Донбассе

Киев, 23 сентября. Киев ждет от Москвы ключевых шагов для ускорения достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodarske.

Зеленский объявил, что возглавляемое им государство заинтересовано в завершении войны больше всего, поскольку боевые действия идут на его территории. Однако он посчитал, что Россия должна приложить немало усилий для диалога, пусть и не является стороной конфликта в Донбассе.

«На пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия», — сказал Зеленский.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, боевые действия длятся до сих пор. Шесть лет назад в Киеве произошел государственный переворот. Его итоги не признали жители Донецкой и Луганской народных республик, а новые власти Украины в ответ развернули против них военную кампанию.

На фоне этих событий разладились отношения РФ и Украины. Киев стал безосновательно обвинять Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела Украины. Официальные лица России не раз подчеркивали, что заинтересованы в преодолении соседним государством образовавшегося кризиса. Но Украина по-прежнему голословно называет РФ «страной-агрессором».

Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.