Лукашенко объявил, что цветная революция в Белоруссии провалилась

Минск, 23 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на собственной инаугурации объявил о том, что цветная революция в Белоруссии провалилась, несмотря на то, что государственность претерпела беспрецедентный вызов. Об этом сообщает «БелТА».

Торжественное вступление в должность главы государства прошло в минском Дворце Независимости 23 сентября. На церемонии инаугурации Лукашенко отметил, что белорусская государственность с достоинством прошла сложнейшие испытания.

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — заявил Лукашенко.

После чего он отметил, что последние прошедшие в стране события говорят о том, что большинство белорусов любят свою землю и хотят жить на ней в мире и спокойствии.

«Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, мы сохранили уважение друг к другу», — сказал Лукашенко.

Кадры с инаугурации президента Белоруссии уже появились в Сети.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что Владимир Путин, поздравил Александра Лукашенко с избранием на должность. Приехать на это мероприятие глава РФ не смог, так как присутствие иностранных лидеров на церемонии не предусмотрено протоколом.