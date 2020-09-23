Зеленский рассказал о «предметной» коммуникации с Путиным

Киев, 23 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его коммуникация с российским лидером Владимиром Путиным «ограничена, но предметная». Об этом Зеленский рассказал в интервью словацкому изданию Hospodárske.

По словам президента Украины, они с Путиным взаимодействуют в разных форматах, например, в четырехстороннем «нормандском формате». Кроме того, Зеленский сообщил, что иногда общается с президентом России в двустороннем формате.

«Когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую», — отметил Зеленский.

Украинский лидер пояснил, что диалог с Путиным помогает найти решения, которые имеют значение не только для Украины, но и для всей Европы, передает НСН. При этом, по мнению Зеленского, его общение с президентом РФ ограничено.

«Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», — подытожил президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский признался, что не может подобрать слово, которое поможет описать взаимодействие России и Украины. По его словам, страны потеряли «отношения», хотя раньше россияне и украинцы называли друг друга «братьями и сестрами».

Также Зеленский заявлял, что не боится прямого диалога с Путиным. Президент Украины подчеркнул, что при отсутствии общения нельзя добиться какого-либо результата.