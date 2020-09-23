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Российские бомбардировщики Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений

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Российские бомбардировщики Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений

Минск, 23 сентября. Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22 совершили полет над Белоруссией в рамках учений «Славянское братство», об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка (Тверская обл., Российская Федерация) совершили полет над территорией Республики Беларусь», — сообщили в российским ведомстве.

Ту-22 выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне Ружанский в Белоруссии в районе Барановичей. После того, как все учебные цели были поражены, самолеты вернулись на аэродром базирования. 

Накануне сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ совершили специальный полет вдоль границ Белоруссии. Летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий тактической группы на земле.
 

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