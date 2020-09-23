Морская пехота в ходе учений на побережье отработала сложнейший маневр

Морские пехотинцы Каспийской флотилии под прикрытием боевых кораблей и авиации отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье в районе городка Зеленоморск, расположенного в Дагестане, передает корреспондент ФАН с места событий.

Учебная высадка морского десанта, которая считается одной из самых сложных операций ВМФ, была осуществлена сегодня, 23 сентября 2020 года в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

«Силами Каспийской флотилии отрабатывается один из элементов по содействию войскам, действующим на приморском направлении. На данном участке — по высадке морского тактического десанта», — рассказал на встрече с журналистами начальник штаба Каспийской флотилии контр-адмирал Николай Якубовский.

По его словам, в эпизоде участвовал один батальон морской пехоты. В противодесантной обороне противника также занимал оборону батальон морской пехоты 177 отдельного полка Каспийской флотилии.

«Были отработаны все элементы морской десантной операции, а именно — сосредоточение, посадку, переход морем и уничтожение сил противника на переходе морем, и основной элемент — высадка морского тактического десанта, бой за высадку на берегу в районе населенного пункта Зеленоморск», — объяснил он, отметив, что в целом отработка эпизода прошла успешно.

Якубовский также добавил, что в отработке эпизода были задействованы и привлечены практически все рода и виды вооруженных сил, а также силовые органы, которые тесно взаимодействовали с военными в процессе подготовки и проведения этой операции.

«Не скрою, что против нас, согласно замыслу учения, действовали ДРГ, которые были успешно ликвидированы и нейтрализованы. Данное учение еще раз показало высокую выучку личного состава морской пехоты, а также корабельных группировок Каспийской флотилии», — констатировал контр-адмирал.

В ходе учения малые артиллерийские корабли выполнили задачу по огневой поддержке высадки передового отряда морского десанта. При этом с воздуха огневую поддержу осуществили два звена вертолетов Ми-24 и Ми-35. Вертолеты нанесли удары по позициям условного противника на побережье.

Когда артиллерия и авиация закончила свою работу, на побережье высадились десантно-штурмовые группы морской пехоты из вертолетов Ми-8. Одновременно разведчики Каспийской флотилии десантировались в тыл условного противника из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Их действия обеспечили возможность тактического маневра передового отряда морского десанта.

После высадки передовой и основной группы, морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного противника. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовались дымовые шашки, холостые патроны и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

Как уточнили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, в данном эпизоде принимали участие около 500 военнослужащих полка морской пехоты, также было задействовано 24 боевых корабля и катера Каспийской флотилии и 2 пограничных сторожевых корабля Пограничного управления ФСБ России. Кроме того, задействовали бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня «Град», минометные комплексы «Сани», всего более 40 единиц военной техники.

Напомним, что масштабное стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходят на территории Южного военного округа (ЮВО), а также в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с 21 по 26 сентября 2020 года. В общей сложности в нем принимаются участие около 80 тысяч военнослужащих ВС РФ, а также до 1000 иностранных военных из Ирана, Армении, Китая, Беларуси, Мьянмы и Пакистана.

Основные действия военных проходят на внутренних полигонах ЮВО – «Прудбой», «Капустин Яр», «Ашулук», «Аданак» и «Раевский». В практических действиях войск задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

В рамках учения отрабатывается применение вооруженных сил государств коалиции для обеспечения военной безопасности на юго-западе России.

«Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» является завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в текущем году», — говорится в официальном релизе Минобороны РФ.

Среди задач маневров «Кавказ-2020» — обеспечение готовности Вооруженных сил Российской Федерации и государств-партнеров к защите национальных интересов, повышение уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач.

Также большое внимание будет уделено проверке степени готовности руководства и органов военного управления ОСК ЮВО, командного состава воинских контингентов, тактических групп к управлению группировками войск, соединениями и подразделениями в ходе совместных операций по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму.

Кроме того, учение призвано повысить совместимость и уровень взаимодействия органов военного управления и войск в ходе решения задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечения военной безопасности. Также важной задачей является получение практики командующими, командирами и штабами.

22 сентября на полигоне «Ашулук» в Астраханской области с задействованием, в частности, комплексов С-400 и «Панцирь-С» были отработаны оборонительные действия по защите Юго-Запада России, уточнил собкор ФАН.

24 сентября в рамках учения «Кавказ-2020» на полигоне «Прудбой», расположенном в Волгоградской области, подразделениями ВДВ при поддержке авиации будет отработано форсирование водной преграды и наступление на обороняющегося условного противника.