Акцизы на табак в России повысят на 20%

Москва, 23 сентября. В России с 2021 года на 20% увеличат акцизы на табачные изделия. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ФАН.

Документ был внесен в Госдуму правительством России. Согласно законопроекту, акциз на сигареты в 2021 году составит 2359 рублей за одну тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за одну штуку. В 2023 году ставку акциза поднимут до 2552 рублей за одну тысячу сигарет и папирос, а также прибавят 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 рублей за тысячу штук.

Акциз на вейпы и электронные сигареты составит в 2023 году 64 рубля, на сигары — 278 рублей за штуку, на сигариллы, биди и кретек — 3965 рублей за тысячу штук.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что увеличение стоимости пачки сигарет привело к снижению на четверть количества курящих россиян.

«Все опросы, которые были проведены по итогам 2019 года, — что это реально произошло только за последние 5 лет. Существенно снизилось количество курильщиков. На 20% — это достаточно большая цифра», — сказал он.

Документом также предлагается увеличить ставку акцизов на алкогольную продукцию. Со следующего года акцизы на вина, за исключением ликерных и игристых, составят 33 рубля за литр, в 2023-м — 34 рубля.

Винные напитки, которые были изготовлены без добавления ректификованного этилового спирта, облагаются акцизом в 2021 году в размере 41 рубля за литр, в 2022 году — это уже 43 рубля, а в 2023-м — 45 рублей.

На один рубль ежегодно, начиная со следующего года, будут увеличиваться акцизы на сидр, пуаре и медовуху.

Ожидается, что данная мера может дать российскому бюджету около 80 млрд рублей.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал идею создания в России единого органа по контролю за обращением табака, отметив, что это позволит навести порядок в данной сфере.