Киев, 23 сентября. Украине никак не избавиться от русской культуры, заявила украинская писательница Лариса Ницой в эфире «Эмигрантского радио».

По мнению скандальной писательницы, забыть русскую культуры украинцы не могут из-за якобы стокгольмского синдрома. Ницой заявила, что украинский народ получил «травму», когда у него на глазах от голода умирали дети, а по улицам валялись трупы.

«Вы представляете этот стресс? Вы представляете стресс соседей, знающих, что сосед Иван съел своего ребенка?» — сказала Ницой, добавив, что это невероятные страдания.

По ее мнению, все это сейчас отражается на гражданах Украины.

«Например, синдром, когда ты любишь своего врага, это психологическая травма. А у нас украинцы любят своих врагов, они до сих пор не признали, что это враг. Это стокгольмский синдром, посттравматический. Это медицинский диагноз», — убеждена писательница.

Отношения между Киевом и Москвой усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Новое украинское руководство обвинило Москву во «вмешательстве», Россия все обвинения категорически отвергает.

Сейчас на Украине активно продвигается украинизация. В частности, действуют законы, дискриминирующие русскоговорящих граждан. Например, в общественных местах все должны разговаривать на украинском языке, и не соблюдение этого требования зачастую приводит к скандалам. Один из последних был как раз с участием Ницой, которой разругалась с кассиром, говорившим на русском языке.