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Ницой объяснила, почему Украина не избавится от русской культуры

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Ницой объяснила, почему Украина не избавится от русской культуры

Киев, 23 сентября. Украине никак не избавиться от русской культуры, заявила украинская писательница Лариса Ницой в эфире «Эмигрантского радио».

По мнению скандальной писательницы, забыть русскую культуры украинцы не могут из-за якобы стокгольмского синдрома. Ницой заявила, что украинский народ получил «травму», когда у него на глазах от голода умирали дети, а по улицам валялись трупы.

«Вы представляете этот стресс? Вы представляете стресс соседей, знающих, что сосед Иван съел своего ребенка?» — сказала Ницой, добавив, что это невероятные страдания.

Ницой объяснила, почему Украина не избавится от русской культуры

По ее мнению, все это сейчас отражается на гражданах Украины.

«Например, синдром, когда ты любишь своего врага, это психологическая травма. А у нас украинцы любят своих врагов, они до сих пор не признали, что это враг. Это стокгольмский синдром, посттравматический. Это медицинский диагноз», — убеждена писательница.

Отношения между Киевом и Москвой усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Новое украинское руководство обвинило Москву во «вмешательстве», Россия все обвинения категорически отвергает.

Сейчас на Украине активно продвигается украинизация. В частности, действуют законы, дискриминирующие русскоговорящих граждан. Например, в общественных местах все должны разговаривать на украинском языке, и не соблюдение этого требования зачастую приводит к скандалам. Один из последних был как раз с участием Ницой, которой разругалась с кассиром, говорившим на русском языке.

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