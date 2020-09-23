Кремль напомнил важные заявления создателей «Новичка»

Москва, 23 сентября. Эксперты, имевшие отношение к созданию группы отравляющих веществ нервно-паралитического действия «Новичок», указывали на три важных пункта. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

У пресс-секретаря президента РФ спросили, что в Кремле думают о «Новичке» и где вещество может изготавливаться.

«Не важно, что о «Новичке» думает [президент РФ Владимир] Путин и его окружение. Они не занимаются разработкой химических веществ, они не химики. Важно, что неоднократно об этом говорили эксперты», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал, что речь идет об опасной субстанции, а ее создатели заявляли о трех важных моментах.

«Во-первых, насколько это смертоносно; во-вторых, что эта субстанция синтезировалась и может еще синтезироваться во многих странах мира; в-третьих, что не всегда возможно установить местонахождение лабораторий, которые вещество создают», — сказал он.

Берлин продолжает настаивать на версии о том, что блогера Алексея Навального якобы отравили веществом группы «Новичок». Германия при этом отказывается передавать России данные, которые позволили ей сделать такое заявление. А это, как не раз отмечали в Кремле, тормозит расследование произошедшего инцидента.

Блогеру стало плохо в конце августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске для госпитализации, откуда Навального по просьбе родных перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.

Российские врачи до отправки пациента в ФРГ проводили экспертизы, результаты которых показали, что отравляющих веществ в организме Навального не было. В среду стало известно, что блогера выписали из немецкой клиники.

Тем временем Мария Певчих, которую СМИ подозревают в отравлении Навального, продолжает уклоняться от допроса и скрывается за границей. Менеджер так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан иноагентом) сопровождала блогера в поездке по Сибири. Ее отец владеет лабораторией, так что девушка вполне могла достать ядовитое вещество.