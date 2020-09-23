Песков рассказал, поздравит ли Путин Лукашенко с инаугурацией

Москва, 23 сентября. Президент РФ Владимир Путин может поздравить своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

«Не могу сказать. Обычно бывают протокольные поздравления, может, решит позвонить. Не обладаю информацией. Хочу напомнить, что Путин поздравлял Лукашенко с избранием», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ поздравить белорусского лидера.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. 23 сентября прошла инаугурация президента Белоруссии. Песков отметил, что Путин не приехал на это мероприятие, так как присутствие иностранных лидеров на церемонии не предусмотрено протоколом.