Москва, 23 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке Форума регионов России и Белоруссии, передает корреспондент ФАН.

В среду журналисты спросили представителя Кремля, планируется ли организация новых встреч российских губернаторов с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, указав на состоявшееся общение президента с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

«Готовится Форум регионов России и Белоруссии. Подготовка обсуждалась [главой России Владимиром] Путиным и Лукашенко в Сочи. Президенты дали поручения отдельным главам регионов. Этим объясняются отдельные визиты в Белоруссию»,— ответил Песков.

Ранее Песков сообщал, что Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи 14 сентября условились продолжать работу по подготовке очередного форума двух государств. Он также отмечал, что дата проведения пока не утверждена, но есть планы назначить ее на конец сентября.

Тогда же представитель Кремля говорил, что в рамках работы над мероприятием президенты условились организовать встречу между отдельными руководителями регионов и продолжать контакты государств по гуманитарной линии, по линии научных учреждений и учебных заведений.

В прошлом году состоялся шестой Форум регионов России и Белоруссии. Он проходил в июле в Петербурге. На нем были представлены 70 субъектов РФ и все регионы республики, а в работе приняли участие более тысячи представителей двух государств, в том числе официальные делегации верхних палат парламентов. Каждый раз данное мероприятие посвящается конкретной теме.