Песков объяснил, почему Путин не приехал на инаугурацию Лукашенко

Москва, 23 сентября. Президента РФ Владимира Путина не приглашали на церемонию вступления в должность белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации не предусмотрено протоколом», — отметил он.

Ранее Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента.

Напомним, Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. На церемонии инаугурации он принес присягу, поклявшись верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, а также соблюдать и защищать конституцию страны. Затем он подписал акт о принесении присяги и получил удостоверение президента.