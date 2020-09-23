Лукашенко заявил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов

Минск, 23 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации заявил, что вступает в должность с гордостью за белорусский народ, благодаря которому в стране не произошло «цветной революции». Об этом сообщает «Белта».

«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», — сказал Лукашенко.

По его словам, этот год выдался очень эмоциональным, стране бросили «беспрецедентный вызов».

«Мы оказались в числе очень немногих [стран], где «цветная революция» не состоялась», — подчеркнул президент.

Он назвал это заслугой белорусов, которые не поддались «на дьявольски изощренные подталкивания извне» и сохранили уважение друг к другу.

Напомним, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в ходе инаугурации.