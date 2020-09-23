Песков назвал неточными данные Le Monde в разговоре Путина и Макрона

Москва, 23 сентября. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в своем разговоре обсудили ситуацию с блогером Алексеем Навальным, но детали беседы, появившиеся в газете La Monde, неточны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема берлинского пациента (Навального. — Прим. ФАН) обсуждалась. Но газета не точна в формулировках. Иначе это бы означало, что Франция сознательно поделилась со СМИ данными о разговоре президентов. Путин и Макрон говорят о многом позитивно, это не лишает их разговор эффективности», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле не считают обвинения в адрес РФ в контексте ситуации с Навальным обоснованными.

Также Песков уточнил, что газета La Monde, написавшая о разговоре президентов, не может и не могла обладать достоверной информацией. Издание сообщает, как российский президент в ходе разговора отметил, что Навальный в прошлом уже симулировал плохое самочувствие, и уголовное дело не возбуждено из-за отсутствия данных по анализам блогера, проведенным Францией и Германией.

«Мы не верим, что Елисейский дворец слил в СМИ запись разговора президентов. Не хотим в это верить», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября.