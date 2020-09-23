Кремль назвал недопустимым использование химического оружия

Москва, 23 сентября. Кремль согласен, что присутствие элементов химического оружия в России или других странах недопустимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона на сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент ФАН.

«Мы согласны, что присутствие химического оружия и его элементов недопустимо, будь то в России, Европе или еще где. Мы верны обязательствам конвенции ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ФАН)», — сказал представитель Кремля.

В этой связи Песков подчеркнул, что Москва хочет разобраться в произошедшем с блогером Алексеем Навальным. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока у российских следователей нет на руках фактов, которые бы свидетельствовали о присутствии боевых отравляющих веществ в организме блогера.

«То, что произошло с берлинским пациентом — большой вопрос, мы хотим разобраться. <...> Мы неоднократно обращались к другим странам с просьбой поделиться информацией, мы ее ожидаем. Убеждены, что ее поступление поможет продвинуться в расследовании», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту рейса Томск — Москва. Впавшего блогера сначала экстренно доставили в омскую больницу, а затем вывезли спецбортом на лечение в немецкую клинику «Шарите», из которой он уже выписался.

Немецкие эксперты сообщали, что Навального якобы могли отравить ядом из группы «Новичок». В беседе с телеканалом «360» один из создателей вещества Леонид Ринк указал на несостыковки в данной версии. По его словам, в случае использования яда блогер просто не выжил бы.