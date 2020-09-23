Кремль отреагировал на выписку Навального из немецкой клиники

Москва, 23 сентября. Кремль отреагировал на выписку российского блогера Алексея Навального из немецкой клиники «Шарите» и пожелал ему выздоровления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

Ранее стало известно, что основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) выписали из больницы. Песков прокомментировал эти сообщения, указав, что Кремль не знает, какие из них правдивы, а какие — ложные.

«В любом случае, здорово, если действительно пациент поправляется, мы желаем ему выздоровления. Он волен как любой гражданин РФ вернуться в страну в любой момент», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что встреча с Навальным не планируется.

Навальному стало плохо на борту самолета рейса Томск — Москва, лайнер экстренно сел в Омске. Российские врачи оказали впавшему в кому блогеру всю необходимую помощь, затем основателя ФБК вывезли спецбортом в Германию по просьбе родных.

Немецкие эксперты считают, что блогера якобы отравили «Новичком». При этом живущий в Германии политолог Александр Сосновский сообщил, что Навальный находится в отделении гастроэнтерологии клиники «Шарите», а не токсикологии.

Журналисты предполагают, что вероятными заказчиками покушения на россиянина могли стать его западные кураторы, с которыми незадолго до инцидента у блогера возник конфликт интересов. Отмечается, что на роль исполнителя выбрали Марию Певчих.