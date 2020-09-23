Путин выступит перед российскими сенаторами в Кремле

Москва, 23 сентября. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с представителями Совфеда, на которой прозвучит его объемное выступление, а также пообщается с работниками атомной отрасли в преддверии их профессионального праздника. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

По его словам, 23 сентября глава государства будет работать в Кремле.

«Путин встретится с сенаторами России, членами Совфеда. Объемное выступление президента перед сенаторами [прозвучит]. После главы государства выступит председатель Совфеда Валентина Матвиенко», — рассказал Песков журналистам.

Кроме того, президент позднее встретится с работниками атомной промышленности в преддверии их профессионального праздника, который отмечается 28 сентября. А также поздравит и присвоит звание Героя Труда Георгию Рыкованову — руководителю Российского федерального ядерного центра ВНИИ технической физики, академику РАН.