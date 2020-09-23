Знакомый Манукяна рассказал о причинах его ссор с Бузовой

Москва, 23 сентября. Знакомый блогера Давида Манукяна рассказал, что причиной разлада в отношениях с певицей Ольгой Бузовой служат постоянно растущие амбиции молодого человека, сообщает издание «СтарХит».

Слухи о расставании звездной пары появились в Сети летом. Причиной этому послужило отсутствие новых совместных фото и видео пары в Instagram. Также Бузова удалила все предыдущие кадры с возлюбленным из своего профиля.

Приятель Манукяна подтвердил, что часть слухов вокруг пары действительно является правдой. По его словам, звезды переживают непростой период в отношениях.

«Будем откровенны: Давид зазвездился. Ему и красные дорожки, и сюжеты со звездами поп-музыки, и интервью. Парень оторвался от реальности и считает, что всего этого смог добиться бы и без Оли. Мол, я сам такой талантливый, модный, креативный и востребованный», — сообщает приближенный к артистам.

При этом приятель блогера отмечает, что всем, что сейчас имеет, Манукян обязан исключительно своей возлюбленной. Популярность и востребованность Бузовой сделали имя и Манукяну. Тем более, что певица познакомила своего бойфренда со всеми представителями российского шоу-бизнеса, а также пиарила его песни в своем Instagram.

Пока ни Бузова, ни Манукян никак не комментировали возможные проблемы в отношениях. Совсем недавно артистка поделилась трогательными воспоминаниями о начале отношений с блогером. Он же в последнее время часто выкладывает на странице проникновенные видео с намеками на проблемы в личной жизни.

Манукян и Бузова познакомились на съемках клипа на песню «Лайкер», где играли влюбленную пару. Их роман сначала воспринимался общественностью как ловкий пиар-ход, публике потребовалось время, чтобы поверить в искренность чувств пары.