В преддверии местных выборов в Верховной раде вновь заговорили о необходимости легализовать огнестрельное оружие. На Украине разрешат продажу боевых пистолетов, чтобы поднять рейтинг власти. Однако сами депутаты оправдывают этот шаг желанием «дать право украинцам на защиту частной собственности». Эксперты предупреждают: легализация оружия «добьет» сферу безопасности в стране, и без того переполненной нелегальными «стволами», передает корреспондент ФАН из Киева.

На днях глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, депутат «Слуги народа» Юрий Завитневич поддержал идею легализации оружия на Украине.

«Нужно разработать правильную разрешительную систему, и тогда украинцы будут чувствовать себя гораздо более безопасно, чем сегодня», — заявил он журналистам.

Завитневич напомнил, что сегодня «под сукном» в Раде находятся как минимум два законопроекта о легализации огнестрельного оружия (оба вносились в парламент весной, но их рассмотрение отложили).

Необходимость в кратчайшие сроки легализовать в стране «огнестрел» поддержали в СМИ сразу несколько депутатов парламента от «Слуги народа». Эксперты объясняют подобную активность нардепов их стремлением завоевать политические очки в глазах электората в преддверии местных выборов, назначенных на 25 октября.

Согласно соцопросам, рейтинги «партии власти» неуклонно падают, и «слуги» стремятся поддержать их любой ценой. Но в случае с легализацией оружия эта цена может оказаться непомерно высока, уверены аналитики.

Сейчас украинцам разрешено владеть гладкоствольным, а также нарезным длинноствольным огнестрельным оружием. Для этого гражданин доложен достигнуть 21-летнего возраста, не иметь судимостей и регулярно проходить проверки в МВД. Но легально купить на Украине можно лишь длинноствольное оружие — охотничье ружье, нарезную винтовку или карабин. Короткоствольным огнестрельным оружием — пистолетами и револьверами — обычным гражданам владеть запрещено. Именно их приобретение и ношение и хотят узаконить депутаты Рады.

Эксперты напоминают — с начала войны в Донбассе на Украине в нелегальном пользовании находится огромное количество оружия. Причем не только гражданского образца, но и военное. По данным МВД Украины, оно есть в свободном доступе у преступников. На черном рынке за относительно небольшие деньги можно купить все — от боевого пистолета до гранатомета «Муха».

По информации швейцарского Института международных исследований и развития, сейчас на Украине на руках у населения находится более 4,5 миллиона незаконных стволов. И значительная часть этого оружия не лежит по схронам, а активно используется бандитами, рейдерами, контрабандистами и так далее. Поэтому депутаты Рады во главе с Завитневичем заявляют — мол, у обычных граждан есть конституционное право на защиту, но нет возможности эту защиту реализовать.

Против легализации пистолетов и револьверов категорически выступают полицейские. В МВД считают, что право на владение оружием неминуемо приведет к резкому всплеску преступности. Годы экономического обнищания и социальных унижений так накалили обстановку в обществе, что, получив возможность покупать пистолеты, украинцы в быту начнут применять оружие в самых безобидных ситуациях.

По словам главы киевского адвокатского объединения Максима Могильницкого, у украинцев нет никакой необходимости в ношении короткоствольного «огнестрела».

«Психологические исследования в США показали — осознание того, что оппонент вооружен, не препятствует эскалации конфликта, а наоборот. Для членов уличной преступности факт ношения гражданином револьвера тоже не является предупреждением. Тогда для чего депутатам вводить это право?» — задается вопросом юрист.

Могильницкий не верит заявлениям МВД о «снижении уровня преступности» (что, по мнению депутатов Рады, и дает основания легализовать ношение пистолетов).

«По моим наблюдениям, Украину давно уже захлестнула волна латентной преступности. Многие граждане вообще предпочитают не обращаться в полицию. Они рассчитывают на собственные силы и не верят в эффективность силовиков. В первую очередь речь о кражах, грабежах и разбоях. Остро стоит и вопрос о нелегальном обороте оружия, незаконном его хранении и применении. Именно эти проблемы депутатам необходимо решать в первую очередь, — считает юрист. — Нужно резко ужесточить наказание за незаконное ношение и хранение оружия. А также узаконить массовое изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов. Важно обязать всех, кто обращается за разрешением на оружие, проходить психиатрическое обследование и получать сертификат. Эту процедуру надо ужесточить, чтобы люди, типа Татьяны Черновол или Андрея Билецкого, не могли даже приблизиться к оружию».

Полковник юстиции, адвокат Игорь Серков уверен, что легализация короткоствольного оружия противопоказана украинскому обществу.

«Если сейчас принять закон о легализации или обороте оружия, то преступность возрастет примерно раз в 10–20. У нас будут легкие телесные повреждения — статья 121, у нас будут повреждения средней тяжести — статья 125, у нас будет 115-я — умышленное убийство. У нас резко вырастет хулиганство, у нас будут разбои, грабежи. Все это резко взлетит вверх. Мы же видим, какая в стране экономическая ситуация! Народ и до карантинных мер благодаря «майданной» власти жил бедно, а после карантина и вовсе еле сводит концы с концами. Людям нужно выживать, на что-то покупать продукты, одежду, содержать свои семьи и так далее. Если дать им в руки оружие, соблазн добыть это все криминальным путем может стать непреодолимым», — говорит Серков.

Адвокат уверен, что идея с легализацией пистолетов время от времени возникает у депутатов не от большого ума.

«Так происходит, потому что кто-то когда-то рассказал — если у каждого гражданина будет оружие, то органы власти будут выстраивать управление государством по-другому. И что преступность резко снизится — не будет разбоев, грабежей, краж. Но это чудовищная ошибка. Так может быть в спокойной, сытой экономически, правовой стране. В государстве, где все нормально с экономикой и с политикой, где люди не раздражены, где нет такого количества психических заболеваний, отклонений и так далее. У нас же это приведет к ухудшению обстановки. Если у нашего человека есть оружие, то у него появляется чувство мнимого превосходства над другими. У него появляется соблазн решить обычный спор не правовым способом, а с применением оружия. Наше общество к этому не готово. Мы просто погубим страну — зальем ее кровью и завалим улицы трупами», — прогнозирует Серков.

Адвокат напомнил: вместо того, чтобы придумывать оправдания новой раздаче оружия, власти нужно собрать у населения те миллионы единиц, которые уже находятся у него на руках

«После 2014-го количество неучтенного оружия возросло на Украине в геометрической прогрессии. Надо побудить граждан к добровольной сдаче этого оружия, объявлять «месячники сдачи оружия», подумать о компенсациях за его сдачу. И, конечно же, остро необходимо проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению каналов сбыта этого оружия. Мы знаем, откуда оно идет — из зоны боевых действий. Сотрудникам СБ и полиции прекрасно известны крупные поставщики оружия, его сбытчики. В Интернете полно этой информации. При наличии политической воли эти каналы можно перекрыть в считанные недели».

Серков опасается, что законопроект по легализации пистолетов и револьверов вскоре все же будет вынесен на заседание Верховной рады.