Фото Донателлы Версаче в бикини вызвало неоднозначную реакцию в Сети

Москва, 23 сентября. Итальянский дизайнер Донателла Версаче, отдыхавшая на пляже, попала в объектив камер. Фотографии, опубликованные Daily Mail, вызвали неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.
Знаменитость запечатлели в нескольких нарядах во время отдыха на Сардинии. Сперва ее сфотографировали во время гребли на каноэ в черном бикини с цветочным принтом собственного бренда Versace. Затем 65-летнюю звезду засняли в купальнике розового цвета и в солнцезащитных очках, затем Версаче сменила наряд на комплект неоново-зеленого цвета.
Интернет-пользователи были шокированы, увидев тело знаменитого дизайнера. Одни начали критиковать звезду за слишком вызывающие наряды и состарившуюся кожу.
«Кожа у нее не от Версаче. Наверно б/у», — написал tery80.
«Какой кошмар», — добавил valiyara5.
Другие фолловеры защитили Версаче. Они отметили, что знаменитость прекрасно выглядит для своих лет.
«Отлично выглядит для 65. Что-то на пляже очень редко вижу таких как она бабулек», — написала aenigma9.
«Молодец! Правильно делает! Плевать она хотела, кайфует от жизни, а мнение окружающих — пусть с ними и останутся! Идеалы прям одни кругом», — сказала ir.ma2354.