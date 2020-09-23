Фото Донателлы Версаче в бикини вызвало неоднозначную реакцию в Сети

Москва, 23 сентября. Итальянский дизайнер Донателла Версаче, отдыхавшая на пляже, попала в объектив камер. Фотографии, опубликованные Daily Mail, вызвали неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.

Знаменитость запечатлели в нескольких нарядах во время отдыха на Сардинии. Сперва ее сфотографировали во время гребли на каноэ в черном бикини с цветочным принтом собственного бренда Versace. Затем 65-летнюю звезду засняли в купальнике розового цвета и в солнцезащитных очках, затем Версаче сменила наряд на комплект неоново-зеленого цвета.

Интернет-пользователи были шокированы, увидев тело знаменитого дизайнера. Одни начали критиковать звезду за слишком вызывающие наряды и состарившуюся кожу.

«Кожа у нее не от Версаче. Наверно б/у», — написал tery80.

«Какой кошмар», — добавил valiyara5.

Другие фолловеры защитили Версаче. Они отметили, что знаменитость прекрасно выглядит для своих лет.

«Отлично выглядит для 65. Что-то на пляже очень редко вижу таких как она бабулек», — написала aenigma9.