Австралийка отменила отпуск из-за COVID-19 и разбогатела

Аделаида, 23 сентября. Жительница пригорода австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия, выиграла в лотерею после отмены отпуска из-за коронавируса. Об этом рассказал местный телеканал 9 News.

21 сентября женщина выиграла в лотерее один миллион австралийских долларов (54,4 миллиона рублей). В этот день австралийка планировала путешествовать по европейским странам, но отменила его из-за пандемии коронавируса.

«Мы забронировали путешествие по Европе и сейчас должны были быть там. Но нам пришлось отменить поездку из-за пандемии коронавируса. Странно думать, что если бы мы сейчас были в Европе, я бы не купила этот билет и не выиграла бы миллион долларов», — рассказала победительница.

Женщина рассказала, как потратит выигрыш. Теперь она полетит в отпуск бизнес-классом, а также отложит деньги на пенсию. Австралийка отметила, что будет рада выйти на заслуженный отдых и посвятить время себе.

Схожая история произошла ещё с одной австралийкой. Муж в шутку подарил ей билет на день рождения, в результате чего семья обогатилась на 4 миллиона австралийских долларов (примерно 200 миллионов рублей). Женщина обрадовалась, что теперь может не беспокоиться о ценах на продукты. Пара не планирует покупать новый дом, а решила отремонтировать старый, начав с кухни. Кроме того, везунчики хотят слетать в совместный отпуск. Австралийка до сих пор не верит в такой большой выигрыш и ожидает, когда ей перечислят всю сумму на карту.

Ранее житель Перми выиграл более 500 миллионов рублей в лотерею. Сумма стала рекордной за всю историю проведения лотерей «Гослото». Мужчина приобрел выигрышный билет всего за 200 рублей.