В Минздраве РФ дали советы по правильному питанию

Москва, 23 сентября. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина дала несколько советов по правильному, сбалансированному питанию, передает РИА Новости.

Врач порекомендовала избегать слова «диета», а вместо этого пытаться разнообразить рацион, включая в него все необходимые организму вещества.

«Питание должно быть частым, небольшими порциями», — цитирует Драпкину «РИАМО».

Специалист посоветовала включить в рацион супы — овощные и мясные. Она объяснила, что такое блюдо хорошо насыщает и при этом не вредит фигуре.

Ранее новозеландский диетолог Райан Раман перечислил продукты, которые помогают в борьбе с облысением. Эксперт считает, что при выпадении волос полезно есть авокадо, богатое витамином Е. Он защищает кожу голову от повреждений и окислительного стресса. Еще один продукт, который способен предотвратить облысение, — это батат, передает «Газета Кемерова».

Тем временем Infox.ru описал правильную диету для пожилых людей, подчеркнув что в некоторых случаях восполнять дефицит нужно соответствующими пищевыми добавками.