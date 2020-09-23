Тиньков заявил, что пока еще не продал банк «Яндексу»

Москва, 23 сентября. Российский бизнесмен Олег Тиньков оценил возможность продажи своего банка «Яндексу». Об этом он написал в своем профиле в Instagram.

Ранее TCS Group, основателем которой является Тиньков, объявила о достижении принципиального соглашения с «Яндексом» о покупке им компании за 5,48 млрд долларов.

«Теперь про «продал» банк... Я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние», — написал предприниматель.

Он подчеркнул, что останется с «Тинькофф банком» и продолжит им заниматься. Бизнесмен также заверил клиентов, что сделка никак не повлияет на них, а только сделает улучшит пользование услугами банка.