Жительница Украины выдвинула свою кошку в мэры города

Киев, 23 сентября. Жительница украинского города Ровно в шутку выдвинула кандидатуру своей кошки Гайки на пост местного мэра. На своей странице в Facebook женщина опубликовала запись, где объяснила, почему решила отправить животное в политику.
Ирина Белотел заявила, что Гайка является лидером КПУ — «Кошачьей партии Украины» — и именно от этой «политсилы» идет на выборы.
«Мы долго держали интригу, но пришло время сказать… Гайка заявила, что будет баллотироваться на пост мэра [города] Ровно от партии КПУ, лидером которой она является. Не [лидером партии] коммунистов, а «Кошачьей партии Украины». Почему она это делает? Потому что она родилась и выросла в Ровно, потому что здесь ее подобрали добрые хозяева, потому что здесь она родила два выводка детей», — объяснила в публикации хозяйка мотивацию животного.
Пост собрал больше сотни лайков и десятки комментариев. Многие отметили, что кошка является достойным кандидатом. Некоторые предложили в помощники кошке своих питомцев.
«Наконец мэром будет женщина, хоть и стерилизованная, хоть и кошка, но женщина», — порадовалась Оксана Кононенко.
«Я думаю, это достойный и честный кандидат!» — выразила мнение Таня Кузьма.
«Супер, будет настоящий мэр, умеет закручивать гайки старой системе», — написал Александр Харват.
«Не пускайте ее к пенсионерам, там есть валерьянка», — предупредил Андрей Ракс.
«А Барсика? Для контроля. Местную (кошачью) власть нужно контролировать», — отметил Юрий Ходаковський и прикрепил фото собаки.
«И Мэри тоже записывается на выборы в местную власть», — добавила Анастасия Стеценко, говоря о своей овчарке.