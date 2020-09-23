

Минск, 23 сентября. Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости в Минске, сообщает БелТА.

На церемонии присутствуют несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты, главы госорганов, руководители СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Лукашенко принес присягу, поклявшись верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию страны. Затем он подписал акт о принесении присяги и получил удостоверение президента.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов, его ближайший оппонент Светлана Тихановская — 10%. После объявления результатов в стране начались волнения и несанкционированные митинги.

Ранее политический эксперт Анатолий Вассерман выразил мнение, что Александр Лукашенко останется президентом Белоруссии еще на несколько лет. Он уверен, что даже в случае перевыборов белорусы проголосуют за Лукашенко, пишет «Царьград».