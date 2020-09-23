Опубликованы кадры с инаугурации Лукашенко

Минск, 23 сентября. Церемония инаугурации Александра Лукашенко проходит во Дворце независимости в Минске. YouTube-канал «Тем TV» показал кадры с мероприятия.

На фото видно, как Лукашенко приносит присягу и клянется верно служить народу Республики Беларусь. На церемонии присутствуют несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, главы госорганов, деятели культуры и спорта.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов, его ближайший оппонент Светлана Тихановская — 10%. После выборов в Минске начались протесты.

Политический обозреватель РИА Новости, журналист Дмитрий Бабич заявил эфире Медиагруппы «Патриот», что удержаться у власти Александру Лукашенко помогли политики западных стран, поскольку решили, что он действует против России. По его словам, это стало причиной, по которой Запад в первые часы не поддерживал протесты в Белоруссии. Сложись ситуация по-другому, по словам эксперта, «Лукашенко был бы свергнут».