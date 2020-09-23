Собчак отреагировала на рассказ Пашаева об отказе сотрудничать



Москва, 23 сентября. Ведущая Ксения Собчак обвинила Эльмана Пашаева в попытке пропиариться на ее имени, выдумав историю о том, как он отказал ей в сотрудничестве. Об этом Собчак заявила в комментарии «НьюИнформу».

Пашаев представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. После вынесения приговора Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката за нарушение Кодекса профессиональной этики.

Пашаев признался, что не переживает из-за лишения статуса адвоката, поскольку его заранее предупредили об этом.

«Я один прошел не против ветра или течения, а один шел против цунами. Я иду. И меня никто не остановит и не напугает», — заявил Пашаев в эфире шоу «Новые русские сенсации».

Он отметил, что не хочет работать с другими звездами. По его словам, именно поэтому он якобы отказал Собчак в помощи.

«Я Собчак отказал, когда в Свердловской области якобы было совершено преступление и неправомерные действия по отношению к ней. Когда я посмотрел, как она падает, то сразу сказал: «Мне одного шоу хватило, второго не надо», — рассказал Пашаев.

Собчак, комментируя заявление Пашаева, обвинила его в попытке пропиариться.

«Вы сейчас серьезно? Я обращалась к Пашаеву, а он отказал мне в услугах? Человек уже не знает, как пропиарится», — возмутилась Собчак.

Кроме того, Пашаева проверят на причастность к мошенничеству. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с квартирой семьи Кирсановых в Москве. Поводом для организации проверки стали публикации в СМИ о том, будто юрист мог провернуть аферу, отобрав жилье у семьи, сообщает НСН.

Пашаев, комментируя проверку в его отношении телеканалу «360», заявил, что расследование СКР ему только на руку.