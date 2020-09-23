Рекорд бомбардировщиков РФ восхитил аналитиков США

Москва, 23 сентября. Военные аналитики США выразили восхищение результатами рекордсменов РФ — бомбардировщиков Ту-160. О сверхдолгом полете российских ракетоносцев написал американский портал The National Interest, перевод предоставило издание «ПолитРоссия».

Обозреватель The National Interest Питер Сучиу отмечает, что Ту-160 установили новый мировой рекорд для этого типа самолетов — 20 тысяч км за пять часов. Бомбардировщики пролетали над Северным Ледовитым и Тихим океанами, а также над водами Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Баренцева морей. При этом самолеты трижды заправлялись в воздухе, топливо им доставляли танкеры Ил-78.

Сучиу сравнил продолжительность перелета с самым долгим в мире рейсом Сингапур — Ньюарк и отметил стойкость российских пилотов.

«Даже тем, кто путешествует бизнес-классом, долгий перелет покажется изнурительным. Что говорить об экипаже российских военных, которые провели на борту своего самолета в воздухе более суток!» — отмечает эксперт.

В Минобороны РФ также добавили, что Ту-160 на некоторых участках полета сопровождались иностранными истребителями. Рекордный полет проходил в соответствии со всеми международными правилами.

Американский эксперт напомнил о том, что предыдущий рекорд также был установлен российскими Ту-160 в 2010 году — 24 часа 24 минуты.

«Самолет Ту-160 поступил на вооружение в 1987 году. Это был последний стратегический бомбардировщик, разработанный в Советском Союзе, и, таким образом, он состоит на вооружении по меньшей мере шестнадцать лет», — отмечает Сучиу.

Аналитик The National Interest также подчеркнул, что Ту-160 — самый крупный и мощный военный самолет, при этом он является и самым быстрым.

Напомним, что двумя бомбардировщиками-рекордсменами командовали генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий. Ту-160 произвели взлет и посадку на аэродроме Энгельс.