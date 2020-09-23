Белоусов поддержал создание органа по контролю за обращением табака в РФ

Москва, 23 сентября. В правительстве обсуждается идея создания единого органа по контролю за обращением табачных изделий. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает корреспондент ФАН.

«Я за идею создания единого органа по контролю за обращением табака. Считаю, что это позволит навести порядок, особенно, когда мы ввели маркировку. Нам нужен орган, который будет в целом отвечать за отведение порядка в этой области», — сказал он в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Андрей Белоусов также сообщил, что в России собираемость акцизов по табаку существенно возросла. Сейчас, по его словам, есть проблемы, связанные с администрированием и с открытостью границ из-за пандемии COVID-19.

Добавим, что маркировка табачной продукции стала в России обязательной для всей товаропроводящей цепи с 1 июля 2020 года. При этом правительство планирует также начать эксперимент по маркировке табачных изделий, потребляемых с применением устройств для нагревания табака, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак.

В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, пяти групп изделий легкой промышленности. Также предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.