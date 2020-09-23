Малышева вместе с гигантскими носами развеяла популярные мифы о насморке

Москва, 23 сентября. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и директор Института уха, горла и носа Игорь Бранован в программе «Жить здорово» на Первом канале развеяли популярные мифы о насморке. В студии присутствовали также шесть гигантских носов.

Врачи объяснили, что промоченные ноги не влияют на появление у человека насморка, все дело в вирусах. При этом возникнуть он может, по их словам, и по ряду других причин: из-за аллергии, а также как реакция на острую пищу.

Малышева и Бранован отметили, что потеря обоняния не обязательно свидетельствует о заражении человека коронавирусом. Она возникает при любой отечности слизистой, поэтому является симптомом множества других заболеваний, рассказали специалисты.

Доктора также раскритиковали популярные методы лечения насморка, заявив об их опасности для здоровья. Одна из гостей студии рассказала, что обычно прогревает нос при плохом самочувствии. Бранован в ответ объяснил, что, если гной собрался в районе пазух, такой способ может только усилить инфекцию.

«Кроме вреда, причем чудовищного, вы ничего себе не принесете», — добавила Малышева.

Другая гостья призналась, что лечит насморк чесноком. Такой метод, по мнению Бранована, тоже неправильный.

Доктора признали лишь один стереотип о насморке: сосудосуживающие капли вызывают привыкание. Врачи посоветовали вместо них просто промывать нос.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Малышеву, посчитав, что сюжетом о певице Валерии и ее секретах красоты врач унизила россиянок. Комментаторы указали, что далеко не все могут позволить себе дорогостоящие косметические процедуры.