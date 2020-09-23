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Малышева вместе с гигантскими носами развеяла популярные мифы о насморке

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Малышева вместе с гигантскими носами развеяла популярные мифы о насморке

Москва, 23 сентября. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и директор Института уха, горла и носа Игорь Бранован в программе «Жить здорово» на Первом канале развеяли популярные мифы о насморке. В студии присутствовали также шесть гигантских носов.

Врачи объяснили, что промоченные ноги не влияют на появление у человека насморка, все дело в вирусах. При этом возникнуть он может, по их словам, и по ряду других причин: из-за аллергии, а также как реакция на острую пищу.

Малышева и Бранован отметили, что потеря обоняния не обязательно свидетельствует о заражении человека коронавирусом. Она возникает при любой отечности слизистой, поэтому является симптомом множества других заболеваний, рассказали специалисты.

Малышева вместе с гигантскими носами развеяла популярные мифы о насморке

Доктора также раскритиковали популярные методы лечения насморка, заявив об их опасности для здоровья. Одна из гостей студии рассказала, что обычно прогревает нос при плохом самочувствии. Бранован в ответ объяснил, что, если гной собрался в районе пазух, такой способ может только усилить инфекцию.

«Кроме вреда, причем чудовищного, вы ничего себе не принесете», — добавила Малышева.

Другая гостья призналась, что лечит насморк чесноком. Такой метод, по мнению Бранована, тоже неправильный.

Доктора признали лишь один стереотип о насморке: сосудосуживающие капли вызывают привыкание. Врачи посоветовали вместо них просто промывать нос.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Малышеву, посчитав, что сюжетом о певице Валерии и ее секретах красоты врач унизила россиянок. Комментаторы указали, что далеко не все могут позволить себе дорогостоящие косметические процедуры.

Источник: Программа «Жить здорово» на Первом канале
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