Сосновский: Навального вывели из комы на второй день пребывания в «Шарите»

Последнее фото Алексея Навального, на котором видны затянувшиеся шрамы от трахеостомы, свидетельствует о том, что из комы оппозиционера могли вывести практически сразу после транспортировки в берлинскую клинику, а не 7 сентября, как официально заявили немецкие врачи.

На странице основателя ФБК (признан иностранным агентом) в Instagram была опубликована фотография, где на шее оппозиционера отчетливо видны следы от хирургической процедуры в области трахеи.

Стоит обратить внимание на тот факт, что шрамы уже практически затянулись, хотя Алексея Навального, согласно официальному заявлению представителей берлинской клиники «Шарите», вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких чуть более двух недель назад, 7 сентября.

Как отмечает политолог и главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский, зажившие следы от хирургического вмешательства могут свидетельствовать лишь о том, что из комы Навальный был выведен очень давно, а сам этот снимок «вытащили на свет, только чтобы показать трахеостому».

Подозрения Сосновского вполне оправданы, ведь на первой фотографии, опубликованной сразу после появления информации о выходе Навального из комы, таких следов на шее оппозиционера не было заметно. Также шрамы не видны и на снимке спускающегося по лестнице Навального.

Кроме того, нельзя не вспомнить громкую историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которая провела в коме более трех недель. Девушка пришла в сознание 29 марта 2018 года. Первое интервью с Юлией Скрипаль было опубликовано телерадиокомпанией «Би-би-си» 23 мая того же года. На видео видно, что шрам после трахиостомы на ее шее за столь продолжительное время еще не успел окончательно затянуться, а сам след выглядит гораздо больше и глубже, чем у Алексея Навального.

Таким образом, предположение Сосновского о том, что Навальный был выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ практически сразу после поступления в немецкую клинику, имеет под собой все основания, ведь с 22 августа прошел уже месяц, и за этот период шрамы действительно могли затянуться.

Ранее политолог анализировал публикуемые фотографии оппозиционера из клиники «Шарите» и заявлял, что все снимки являются постановочными, так как после отравления якобы мощным боевым веществом, как заявили немецкие врачи, Навальный не мог восстановиться в такие короткие сроки.

Стоит также добавить, что сегодня, 23 сентября, основателя «Фонда борьбы с коррупцией» уже выписали из клиники «Шарите», о чем сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.