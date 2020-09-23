Сбербанк запустил собственный музыкальный сервис «СберЗвук»



Москва, 23 сентября. Сбербанк выкупил 100% акций компании «Звук» и запустил собственный музыкальный сервис «СберЗвук». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Сбербанк создает новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока — компании «Звук», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что генеральным директором «СберЗвука» станет Михаил Ильичев, он руководил сервисом с 2014 года по 2017 год. В компании отметили, что «СберЗвук» будет интегрирован в экосистему Сбербанка, пишет Ura.ru.

На платформе разместят около 40 млн композиций, аудиокниг и подкастов, правами на которые владеют Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group, а также локальные и независимые студии звукозаписи. На сайте сервиса уже появился новый логотип Сбербанка после ребрендинга.

Ранее Сбербанк провел ребрендинг и сменил логотип, отказавшись от слова «банк». При этом логотипы сервисов Сбербанка будут выполнены в разных цветовых вариациях. В логотипе медицинского сервиса «СберЗдоровье» вторая часть названия будет темно-розового цвета, а «СберЛизинга» и «СберСтрахования» — зеленого цвета.