Пушков: Цели информационной войны — не только политика, но и ценности

Информационные войны, развязанные в мире за последние годы, превратились в непосредственный элемент политики и напрямую затрагивают ценностные ориентиры народов и цивилизаций. В этом убеждены в Совете Федерации, где 24 сентября состоится круглый стол «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России». Корреспондент ФАН обсудила с сенатором Алексеем Пушковым наиболее насущные проблемы в информационной сфере.

Один из ведущих специалистов по международной политике, широко известный за пределами России, он вот уже 22 года ведет свою авторскую программу на ТВ и не понаслышке знает о медийных сражениях и пиар-операциях.

Информация превратилась в политику

— Алексей Константинович, вы неоднократно выступали с заявлением, что любая информационная война всегда является частью политической конфронтации государств. Согласны ли вы, что информационные кампании против тех или иных стран за последнее время претерпели серьезные изменения вслед за политическими пертурбациями в мире?

— Раньше информация обслуживала политику или отражала ее, а теперь сама информация превратилась в политику. Этот процесс начался в начале XXI века и продолжает набирать силу. Информационные кампании превращаются не только в средства оправдания или обоснования чего-то, но и непосредственно в политические действия. Через информационный напор, через концентрацию на каких-то направлениях, манипулирование общественным мнением, дезинформацию достигаются определенные политические цели.

Это качественно новая ситуация, которую мы наблюдаем во всех последних крупных мировых событиях. Начиная с войны в Ираке, когда Соединенные Штаты фактически обманули весь мир и дезинформация стала частью американской агрессии (было сделано все, чтобы обосновать необходимость войны) заканчивая делом Скрипалей и последними событиями.

— Расскажите о новых проблемах, которые выявила Комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Что вы планируете обсудить в первую очередь в среду на круглом столе?

— Прежде всего, необходимо оценить информационные войны как непосредственный элемент политики. И предложить нашему политическому и экспертному сообществу исходить из того, что потенциал использования информации как практического инструмента политики будет только нарастать. Мы будем все больше погружаться в информационные битвы, тогда как политическое соотношение сил во многом превратится в их следствие.

Кроме того, мы хотим обсудить, как в этой ситуации должна действовать Россия. Потому что если бы это были какие-то преходящие явления, некие временные обострения, тогда не было бы необходимости вырабатывать долгосрочную стратегию. Но сегодня мы видим, что информационно-идеологический конфликт становится постоянной чертой современного мира.

Россия также находится в этом международном контексте, и нам надо вырабатывать определенные инструменты, способы противодействия. Я бы даже сказал — стратегию противодействия.

Ценностную территорию уступать нельзя

— Можно ли говорить о том, что в приоритетах обсуждения — информационные баталии вокруг Украины и Белоруссии?

— Речь пойдет не только о геополитике. Мы хотим поднять вопрос о ценностных ориентирах нашего общества и вообще о ценностных ориентирах, признанных в международном масштабе.

Обратите внимание: в последней резолюции Европарламента говорится о том, что Российская Федерация должна отменить все новые поправки к Конституции, так как они якобы противоречат международным принципам. Но ведь это уже касается и ценностных ориентиров. Например, у нас в Основном законе теперь зафиксировано, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. А по мнению многих европейских политических сил, брак — это союз двух живых существ, независимо от их пола.

То есть это информационно-идеологическая борьба, которая распространяется и на сферу базовых представлений о том, как должно быть устроено общество, как должны строиться отношения между мужчиной и женщиной. Скажем, если в вашей стране признана культура усыновления детей однополыми парами, то вы должны менять и все школьное воспитание…

— В июне, кстати, американское и британское посольства в Москве вывесили на своих фасадах ЛГБТ-флаги. Можно ли сказать, что это тоже инструмент информационной борьбы?

— Сейчас идет перестройка всего глобального информационно-идеологического ландшафта. Именно поэтому мы говорим не только о политических столкновениях, но и о навязывании чужих ценностей. Поэтому да, это еще один такой пример.

Эти флаги же вывесили не просто так, перед нами — определенная декларация. Нам посылают сигнал, что эти государства будут пытаться навязать систему ценностей, которая принята в англосаксонском обществе. Россия же, в свою очередь, предоставляет другим странам и обществам возможность самим определять, во что они хотят верить. Но при этом мы не намерены уступать свою собственную ценностную территорию. Здесь также будет развиваться серьезная борьба – за ценности и типологию обществ. Пока мы чувствуем только первые импульсы. Но это – следующий этап информационной войны против России, которая заметно активизируется в случае победы на выборах в США тандема Байден-Харрис.

COVID-19 как поле информационных баталий

— Пандемия COVID-19 изменила наш привычный мир, в том числе и в информационном пространстве. Что, на ваш взгляд, показало распространение коронавируса по планете?

— Пандемия показала, что любые события можно втянуть в сферу информационного противостояния. COVID-19 — тема, которая, казалось бы, должна объединять всех людей, заставлять страны сообща искать методы борьбы с инфекцией. На деле же мы видим разъединение. К примеру, Соединенные Штаты с Китаем окончательно переругались, обвиняя друг друга, что источником коронавируса была противоположная сторона.

Россию же стали обвинять в том, что она-де искажает данные и занижает число смертей. Англосаксонские средства массовой информации недоумевали, почему в нашей стране умирает так мало людей. Поэтому даже эпидемия превращается в поле и место для идеологических информационных баталий.

— Какие инструменты должны быть у России, чтобы побеждать на этом поле?

— Нам еще только предстоит создать разветвленную систему присутствия в мировом информационном пространстве. Сравните сами: китайцы, например, уже запустили несколько англоязычных телевизионных каналов, а у нас такой канал пока один. Нам еще только предстоит посмотреть, какие у нас имеются ресурсы и возможности.

Я считаю, что нам надо больше внимания уделять информационной подготовке наших политических акций и обоснованию наших позиций в мире. В этом есть смысл, потому что на самом деле наши позиции воспринимаются, конечно, не всеми и в разной степени…

Вспомните недавние демонстрации в Берлине, где протестующие скандировали: «Путин, Путин!» — причем в позитивном смысле. Это означает, что как минимум часть немецкого общественного мнения хорошо относится к России и к ее руководству. Значит нам надо максимизировать усилия в работе на тех направлениях, где наша позиция воспринимается позитивно. Даже в тех странах, где преобладает антироссийский тон.

Запрет на информацию — не выход

— Можно ли решить проблему информационной безопасности внутри нашей страны законодательным путем?

— Я убежден, что в информационной сфере действовать запретами и блокировкой можно только в самых крайних случаях. Например, когда какие-нибудь СМИ откровенно, злонамеренно, регулярно и искажают информацию и занимаются откровенной клеветой.

Но это очень тонкая сфера, замечу. Обратите внимание, что за пределами Прибалтики ни одно западное государство, и даже США, не пошло на прекращение вещания какого-либо российского СМИ. И хотя американцы объявили телеканал RT иноагентом, однако не предложили ему закрыться и уехать. Это связано, в том числе, и с международными конвенциями, которые подписали страны-участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они обязуются не блокировать и не мешать СМИ, а наоборот способствовать распространению информации.

— И как же быть России, если некоторое СМИ клевещет на нее?

— Есть доминирующий принцип в этой сфере, официально признанный всеми странами, — это обеспечение максимальной свободы информации. Вот почему принимать законы, которые ограничивают свободную информацию, можно только при наличии очень серьезных обстоятельств.

Таким образом, задача Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ состоит в том, чтобы определить наиболее эффективные пути противодействия тем кампаниям, которые ведутся против России. Также мы ищем наиболее действенные средства доведения нашей позиции до мирового сообщества: схватка за сознание сегодня — это схватка и за ценности, и за геополитические позиции, и за безопасность, и за экономические возможности государства.