Мошенники в Турции получали бесплатное топливо для нерабочих катеров и яхт

Стамбул, 23 сентября. Турецкие правоохранители задержали 37 человек, обвиняемых в мошенничестве. Преступники по поддельным документам получали горючее для нерабочих катеров и яхт в 12 районах Стамбула, сообщает HaberTurk.

По данным издания, членов банды удалось задержать во время организованной операции Отделения по борьбе с финансовыми преступлениями местного МВД. Полицейские выяснили, что группа людей зарабатывала, используя поддельные документы. С помощью них члены мошеннической ячейки получали от муниципальных учреждений топливо для морского транспорта. Однако на деле вся техника оказалась в нерабочем состоянии и в горючем не нуждалась.

Таким образом, группировка нанесла государственному бюджету урон в 21 млн турецких лир. Преступников обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: «Создание организации для совершения преступления», «Подделка официальных документов», «Квалифицированное мошенничество» и «Мошенничество с государственными учреждениями и организациями». Отмечается, что одного из 37 задержанных освободили после судебных разбирательств.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в Турции мошенники действуют и в сфере туризма. Злоумышленники создают копии оригинальных сайтов отелей страны, где обещают поселить отдыхающих в «своих номерах» и встретить с аэропорта. Однако по прилету людям приходится самостоятельно заказывать такси, а в гостиницах им отказывают в выделении комнаты, которая якобы была забронирована ранее.