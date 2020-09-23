Time назвал сто самых влиятельных людей 2020 года

Вашингтон, 23 сентября. Американский журнал Time опубликовал список «100 самых влиятельных людей» за 2020 год, в который на этот раз не попали представители России. Полностью перечень знаменитостей в категориях «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры» опубликован на сайте издания.

Среди «Лидеров» в этом году, в частности, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп и его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден.

«Титанами» журнал назвал главу корпорации Google Сундара Пичаи, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, экс-супругу американского бизнесмена Джеффа Безоса Маккензи Скотт, главу Федрезерва США Джерома Пауэлла и руководителя МВФ Кристалину Георгиеву и других.

В список «Новаторов», например, попали астронавты NASA Джессика Мейр и Кристина Кук, вирусолог Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. Среди «Деятелей искусства» были выделены певица Селена Гомез, оскароносный режиссер Пон Чжун Хо и виолончелист Йо Йо Ма.

«Кумирами» назвали основателей движения Black Lives Matter, правозащитницу Анджелу Дэвис, а также теннисистку Наоми Осаку.