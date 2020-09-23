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Time назвал 100 самых влиятельных людей 2020 года

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Time назвал сто самых влиятельных людей 2020 года

Вашингтон, 23 сентября. Американский журнал Time опубликовал список «100 самых влиятельных людей» за 2020 год, в который на этот раз не попали представители России. Полностью перечень знаменитостей в категориях «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры» опубликован на сайте издания. 

Среди «Лидеров» в этом году, в частности, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп и его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден.

Time назвал сто самых влиятельных людей 2020 года

«Титанами» журнал назвал главу корпорации Google Сундара Пичаи, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, экс-супругу американского бизнесмена Джеффа Безоса Маккензи Скотт, главу Федрезерва США Джерома Пауэлла и руководителя МВФ Кристалину Георгиеву и других.

Time назвал сто самых влиятельных людей 2020 года

В список «Новаторов», например, попали астронавты NASA Джессика Мейр и Кристина Кук, вирусолог Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. Среди «Деятелей искусства» были выделены певица Селена Гомез, оскароносный режиссер Пон Чжун Хо и виолончелист Йо Йо Ма.

Time назвал сто самых влиятельных людей 2020 года

«Кумирами» назвали основателей движения Black Lives Matter, правозащитницу Анджелу Дэвис, а также теннисистку Наоми Осаку.

Time назвал сто самых влиятельных людей 2020 года

Источник: Time
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