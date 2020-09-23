Ковальчук показала на видео, как виртуозно кадрит Чумакова

Москва, 23 сентября. Певица Юлия Ковальчук показала на видео, как виртуозно кадрит коллегу и супруга Алексея Чумакова. В своем Instagram она выложила шуточный ролик, где демонстрирует один из вариантов знакомства с мужчиной.

Звездная пара редко публикует совместные фото и видео, поэтому появившийся в аккаунте Ковальчук ролик можно назвать исключением. Певица не объяснила, почему решила посвятить его теме знакомства, поскольку для нее и супруга этот вопрос уже неактуален.

«Симпатичный такой мужчина, может, познакомиться?.. Эй, мужчина, мужчина, а можно познакомиться?» — начала диалог артистка.

Чумаков согласился на общение, но по каким-то причинам представился Степаном Ляховым. Далее между супругами завязался странный разговор.

На необычную беседу обратили внимание некоторые подписчики Ковальчук.

«Юмор, который понятен только вам. Как часто это бывает в семейных парах», — написала в комментариях kianovnatali.

Однако в основном фолловеры оценили юмор звезд и признались в своих симпатиях к ним.

«Вы прекрасная пара. Счастья и любви», — пожелала termkrtycheva. «Самая красивая пара в шоу-бизнесе России», — заявила valentinagazi18. «Шкодники», — отметила lyubashamamasha.

Одна из подписчиц решила сделать комплимент Чумакову, сравнив его с «лордом голубой крови».

«Как Леше круто с сединой… Он как лорд голубой крови…» — указала julia_day_.

В августе Чумаков в своем Instagram отвечал на популярные вопросы фанатов о своей личной жизни. Среди прочего у него интересовались, почему он никогда публично не признается в чувствах Ковальчук, пишет «Газета Кемерова». Ответ певца можно увидеть по ссылке в публикации издания.