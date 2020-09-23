Ученые назвали необычный симптом рака

Москва, 23 сентября. Британские врачи раскрыли необычный симптом рака поджелудочной железы, сообщает британское издание Express со ссылкой на благотворительную организацию Cancer Research UK.

Врачи рассказали, что рак поджелудочной железы можно перепутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за расположения органа. Боль может начаться с живота и затем распространиться на спину.

При этом уровень боли зависит от положения тела.

«Дискомфорт усиливается, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, если вы садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Все это связано с особенностями поражения определенных нервов», — рассказали медики.

Как отмечают врачи, боль в спине должна прежде всего насторожить тех людей, у кого нет каких-то повреждений и серьезных физических нагрузок. Согласно исследованию британских медиков, симптом наблюдается в 70 процентах случаев.

«Также боль может быть результатом опухоли, вызывающей закупорку в желудке или двенадцатиперстной кишке», — отмечают врачи.

Кроме того, боль в спине может быть причиной и других серьезных болезней. Например, при синдроме конского хвоста, когда спинномозговые нервы образуют массивный пучок, отходящий от конечного отдела спинного мозга. Также среди причин боли названы перелом кости в позвоночнике и множественные миеломы (тип рака костного мозга).

Ранее российский онколог назвал симптомы, при которых стоит обратиться к врачу. Прежде всего, врач выделил постоянную слабость и похудение без диеты. Также на рак могут указывать высокая температура и кашель, не связанные с болезнью. Еще тревожным звоночком могут стать носовые кровотечения и кровь в моче.