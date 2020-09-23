Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Москва, 23 сентября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в военной части в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», — говорится в сообщении.

Также в СК отметили, что Шамсутдинову провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты установили, что солдат не страдал каким-либо расстройством, вследствие которого мог не осознавать опасность своих действий.

Напомним, 25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-47М. Оружие вверили солдату для несения службы. Срочник использовал боевые патроны калибра 5,45 миллиметра, четыре магазина с которыми он получил перед инцидентом.

Во время стрельбы Шамсутдинов целился в область головы, груди и спины, пишет «Утро.ру». Он также осматривал раненых и иногда стрелял дополнительно. В результате восемь военнослужащих скончались, еще двое получили ранения. Расстрелявший сослуживцев срочник говорил, что пошел на преступление из-за издевательств. Предварительное следствие по делу Шамсутдинова завершено, материалы направлены в суд.