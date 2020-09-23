Школьник на Сахалине потерялся из-за принципиального кондуктора

Южно-Сахалинск, 23 сентября. Кондуктор в Южно-Сахалинске высадила из автобуса ребенка, проспавшего свою остановку. Мальчик, оказавшись в незнакомом месте, потерялся, пишет «Сахалин Инфо» со ссылкой на мэрию города.

Ученик начальной школы ехал домой после тренировки. В салоне автобуса школьник уснул и проехал свою остановку. На конечной кондуктор заставила ребенка выйти, потому что инструкция запрещает разворот автобуса с пассажирами.

Далее автобус поехал по своему маршруту, а ребенок остался на остановке. Когда ребенок вовремя не пришел домой, родители начали его искать. Найти школьника удалось только через несколько часов.

По словам вице-мэра Южно-Сахалинска Елены Федоровой, это «вопиющий» случай. Кондуктор не имела права оставлять ребенка в опасности, несмотря на инструкции.

С работниками транспортного предприятия проведут инструктаж, чтобы такие инциденты больше не повторялись. А самого кондуктора привлекут к ответственности.

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