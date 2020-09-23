Адвокат сообщил, что в день смерти Тесака не работало видеонаблюдение

Москва, 23 сентября. Система видеонаблюдения в камере националиста Максима Тесака Марцинкевича не работала в день его смерти. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик, ссылаясь на материалы проверки Следственного комитета.

«Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет СК по факту смерти моего подзащитного. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно», — рассказал Михальчик.

Также адвокат добавил, что на месте смерти Марцинкевича нашли большое количество следов крови.

Ранее были раскрыты детали экспертизы ран на теле Тесака. Так, адвокат Алексей Михальчик отметил, что в результате экспертизы обнаруженные на трупе повреждения могли быть нанесены кем-то другим.

Напомним, труп заключенного нашли в СИЗО Челябинска. Перед смертью он написал письмо своей подруге.