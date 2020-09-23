Баранец: Польша прекратит существование в случае нападения на Белоруссию

В Польше не против того, чтобы взять под контроль ряд областей Белоруссии в случае возникновения «смуты» в стране. Это будет означать оккупацию республики со стороны Варшавы, чего не допустит Москва. При нападении на Белоруссию польская армия и само государство прекратят свое существование. Об этом в беседе с ФАН рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Недавно американское издание Military Watch провело моделирование потенциального военного конфликта между Польшей и Белоруссией. Эксперты пришли к выводу, что в этом противостоянии Минск может одержать победу над Варшавой.

Журналисты указали, что белорусская армия имеет в своем распоряжении более мощные средства ПВО, а также боевую авиацию. На вооружении страны стоят зенитно-ракетные комплексы С-300, «Бук», «Тор». По мнению американских аналитиков, эти системы не дадут польским атакам никакого шанса.

Военный эксперт Виктор Баранец расценивает такое моделирование как провокацию США в отношении Минска. Собеседник ФАН убежден, что она нацелена на то, чтобы еще сильнее стравить Польшу и Белоруссию.

«Польша в последние годы становится главным американским бультерьером в европейской группировке НАТО. Эту собаку американцы постоянно натравливают на Россию и на Белоруссию. А присутствие таких мыслей, о вероятности нападения Польши на Белоруссию, не так безобидно, как нам кажется. Не так давно из чиновничьих кругов Польши прозвучала идея: в случае белорусской «смуты» поляки готовы взять под контроль ряд областей республики. Но сделает Варшава это не с черенками от лопаты, а силой. Это будет означать оккупацию», – высказал мнение Баранец.

Возможная агрессия Польши по отношению к Белоруссии будет означать нападение на Союзное государство, членом которого является Россия. Военный эксперт считает, что Москва просто «обязана вступиться за Белоруссию, поскольку это ее священный долг».

«В том случае, если польские вооруженные силы нападут на белорусов, они прекратят свое существование, а, возможно, все государство Польша. Бить поляков будет не только Белоруссия, но и великая российская армия», — отметил военный обозреватель.

Баранец заметил, что за счет моделирования войны Польши и Белоруссии оказывается влияние на общественное сознание граждан этих государств.

«Есть психологические приемы обработки общественного сознания, когда в него внедряют реальность осуществления такого сценария. В этом случае вживляется тонко сделанный американский чип. С виду он идиотский, а на самом деле имеет психологический прицел — влияние на мозги белорусов и поляков. Это высший прием информационной войны», — добавил собеседник ФАН.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать стабилизационный фонд для Белоруссии, внеся в него на начальном этапе миллиард евро. Он утверждает, что план создается якобы для того, чтобы показать открытость Европы для Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, после которых в стране начались массовые беспорядки. Как отметил глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Олег Воинов, Польша и Литва внесли свой вклад в дестабилизацию обстановки.