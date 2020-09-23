В Киеве заявили, что Зеленский отрезал Украине путь в НАТО

Москва, 23 сентября. «Стратегия национальной безопасности» Украины, недавно подписанная ее президентом Владимиром Зеленским, отрезает стране все пути в НАТО. Об этом заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев в эфире телеканала «112 Украина».

Как сообщает эксперт, новый подписанный Зеленским документ в первую очередь позиционирует Украину как силу, сдерживающую натиск северного соседа — России. Позиция постоянного удерживания предполагает немалые усилия. При этом данная доктрина не содержит четких решений по вопросам восстановления экономики и стабильного политического пространства в стране.

Не подразумевает новая стратегия и достижения мира в Донбассе.

«Я считаю, что стратегия уже дала ответ на вопрос, будет ли мир с Донбассом – нет. Эта стратегия не позволяет реализовать политику мира, в которой Донбасс в каком-либо качестве возвращается в Украину», — говорит Ермолаев.

Эксперт уверен, что при подобной украинской позиции любая евроатлантическая интеграция невозможна. Такой союз требует изменения Конституции, чему Украина не последует. Ведь по сегодняшнему украинскому Основному закону и Крым, и Донбасс являются частью страны. Из этого следует, что это государство и по Конституции, и в реальности остается в состоянии внутреннего конфликта с разорванными границами при отсутствии решений по региональной безопасности.

«А значит, она будет источником проблем, конфликтов и даже военных вызовов для любого союзника. Как вы думаете, в таком случае евроатлантическое сообщество приглашать Украину в состав НАТО в этом качестве, если не решен вопрос границы? Нет», — резюмирует Ермолаев.

Ранее экс-посол Украины Роман Бессмертный объяснил, почему Украина сможет вернуть Донбасс только с помощью силы. По его словам, Киев давно потерял контроль над Донбассом, и лучшее решение в этом случае — реализовать программу отсева из республик лояльного к Украине населения.